(Özel) Evi yıkılmasın diye inşaat halindeki yere hasta anne babasını oturttu

Büyükçekmece'de bulunan arazilerde imarsız ve izinsiz yapılan kaçak yapılar Büyükçekmece ekiplerinin sabah erken saatlerde çalışması ile tek tek yıkıldı. Yıkım çalışmaları havadan görüntülendi. Öte yandan bir vatandaşın ev yıkılmasın diye hasta anne babasını oturtması bu kadarını da pes dedirtti.

Çakmaklı ve Eskici köylerinde bulunan arazilerde ellinin üzerinde imarsız ev ve konteynır olduğu ihbarını alan Büyükçekmece Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, önceden adresleri belirledi. Olası gerginliklere karşılık Çevik Kuvvet ekibi de 200'ün üzerindeki belediye ekibine destek sağladı. Ekipler konteynırları vinç yardımı ile kaldırıp güvenli bir yere taşıdı. Dozerler ise kaçak olarak yapılan prefabrik evleri de birer birer yıktı. Çalışmaların ilerleyen günlerde de devam edileceği öğrenilirken bazı ev sahipleri ile ekipler arasında da zaman zaman gerginlik yaşandı. Yıkım çalışmaları ise Drone ile havadan da görüntülendi.

Anne ve babasının ev yıkılmasın diye içeriye oturttu

İddiaya göre yıkım için önce evlere polis gözetiminde giren ekipler içeride bulunan eşyaları da dışarı çıkardı. Ekipler eşyaları dışarı çıkarırken bir yandan da evde kimsenin olup olmamasını kontrol etti. Bir eve giren zabıta ve polis yaşlı karı koca çifti gördü. Ev sahibinin beyanına göre anne ve babası orada yaşıyordu. Ancak evde sadece birer koltuk olması ve elektrik su olmaması da dikkat çekti.

“Kaçak yapıları yıkıyoruz”

Büyükçekmece Belediyesi İmar Müdür Yardımcısı Argun Saygı ise yıkımlarla ilgili bilgi vererek, “ İmar barışı süresi içerisinde 2018 yılından önce yapılan binalar imar barışı kapsamına giriyordu. Bunu suiistimal eden vatandaşların yaptıkları kaçak yapılaşmalar ile ilgili çalışmaları tespit ettik. İmar Müdürlüğü olarak ilgili encümen ve yıkım kararlarını aldıktan sonra kararın uygulanması için şu anda bütün ekiplerimiz ile birlikte kaçak inşaatları yıkıyoruz. Şu ana kadar 52 tane var 26 tanesini bunların programa aldık. Diğerlerini ise bütün işlemler tamamlanmasından sonra yıkımlarını belediyemiz tarafından yapacağız. Büyükçekmece Belediyesi olarak vatandaşların yapmış olduğu kaçak yapılaşmaları ve suistimalleri yerinde bizler yıkım kararlarını uygulayarak gidereceğiz. Az öncede gördüğümüz gibi hasta anne babasını getirmiş bomboş inşaata. Vatandaş bir ajitasyon yaparım belki ikna ederim diye yapıyor ve ya hangi duygularla yaptığını bilmiyorum ama yıktırmamaktan yana. Biz sayın başkanımızın emri ile yıkım konusunda kararlıyız. İmar barışı kapsamında kalan diğer binalara zaten dokunmuyoruz. Bunu kötüye kullanan vatandaşların da yaptığı kaçak inşaatları yıkıyoruz”dedi.