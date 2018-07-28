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28 Temmuz 2018 10:11

(Özel) Fatih Camii tarihi halılarına kavuştu

Fatih Camii’nin Sultan 2’nci Abdülhamit döneminde dokunan 129 yıllık tarihi halıları 2 yıl süren konservasyonun ardından yeniden serildi.

(Özel) Fatih Camii tarihi halılarına kavuştu

28 Temmuz 2018 10:11

Dönemin saray nakkaşlarınca hazırlanan tarihi halılar özgün motifleri ile büyük beğeni toplarken, caminin içi havadan görüntülendi.


Fatih Camii’nin 2’nci Abdülhamit döneminde dokunan tarihi halıları 2 yıl süren atölye çalışmalarının ardından yeniden serildi. 2’nci Abdülhamit döneminde, 1889 yılında Hereke Fabrikası’nda dokutulan halılar, bütününde bir kompozisyonun meydana geldiği yekpare desenlerden oluşuyor.


79 parçadan oluşan tarihi halıların bakım, restorasyon ve konservasyonu 2 milyon 200 bin TL’ye mal oldu. Halıların temizliğinde kilolarca toz çıkarken atölye çalışmaları 2 yılda tamamlandı. 60 kişilik ekibin yer aldığı proje kapsamında 37 kişilik halı ustası ve konservatör ekibi tarihi halıların dokuma ve tamirini üstlendi. Atölye çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı. 24 saat uzaktan izleme olanağı sağlayan kamera sistemleri ve 3 güvenlik ile çalışmalar sürdürüldü. 2 bin 94 metrekare ebatındaki halıların 129 yıllık geçmişi bulunuyor.


Vakıflar İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların ardından Fatih Camii halılarına kavuştu. Caminin içi havadan görüntülendi. Halıların görselliği ise hayran bıraktı.


Camide ibadetlerini yapan vatandaşlar ise duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Halıları çok beğendiğini belirten bir vatandaş, "Harika. Bu Abdülhamit’in, Osmanlı’nın yadigarı bu güzelliği tarif etmek imkansız. Allah nur içinde yatırsın onları. Ne alimler, ne imamlar geçti, ne müezzinler geçti. Ben bunu beğenmezsem nankörüm. Allah onlardan razı olsun. Bu halıları yapanların elleri dert görmesin" dedi.




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