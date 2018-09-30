(Özel) Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde motosikletli maganda terörü

Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, bir de o anları sosyal medyadan yayınladı.

İstanbul'un Beşiktaş Barbaros Bulvarı Dolmabahçe-Bomonti Tüneli başta olmak üzere birçok noktasında motosikletle tek tekerlek üzerinde giderek trafikte terör estiren magandalara bir yenisi daha eklendi. Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü üzerinde bir motosikletli maganda, köprüde araç trafiğinin yoğun olduğu bir sırada kimseyi umursamadan tek tekerlek üzerinde gitti. Metrelerce bu şekilde giderek araçların arasından geçen maganda adeta terör estirdi. Şov uğruna akrobasi hareketler de yapan genç, teker üzerindeyken bir de ayağa kalkarak tehlikenin boyutunu 2 kat artırdı.

Kentin dört bir yanında magandalık

FSM Köprüsü ile sınırlı kalmayan motosikletli maganda, Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde de farklı günlerde defalarca tek tekerlek üzerinde gitti. O anları arkadaşına kaydettiren maganda, izlenme uğruna sosyal medyadan yayınlamayı da ihmal etmedi. Aynı maganda Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde ise sevgilisiyle beraber seyrettiği esnada tek teker üzerinde gitmeye başladı. Magandanın kentin dört bir yanında sergilediği tehlikeli şovlar bu kadarına 'pes' dedirtti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandayı yakalamak için çalışma başlattı.