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07 Eylül 2018 09:06

(Özel )Fatih’te Moldovyalı kasa hırsızları suçüstü yakalandı

Fatih’te devriye gezen polis ekipleri bir iş yerine girerek çelik kasayı açmaya çalışan Moldovyalı 3 hırsız suçüstü yakaladı.

(Özel )Fatih’te Moldovyalı kasa hırsızları suçüstü yakalandı

07 Eylül 2018 09:06

Polis ekiplerini gören hırsızlar iş yerindeki tekstil malzemelerinin arasına girerek polisten saklanmaya çalıştı.


Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında Fatih Balabanağa Mahallesi Harikazadeler Sokak içerisinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Moldovyalı İvan Uzun, Andrei Mutaf ve Petr Yazadcı isimli hırsızlar iş yerine girerek kasayı açmaya çalıştı. Hırsızların iş yerinde olduğunu gören vatandaşlar polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliğinde görevli ekip hızlı bir şekilde olay yerine geldi. İş yerine ait camın kırık olduğunu gören ekipler destek isteyerek içeriye girdi.


Çelik Kasayı açamayan hırsızlar delici aletle delmişler


İçeriye giren polis ekipleri çelik kasanın yerde olduğunu ve kesici bir aletle delindiğini gördü. Ekipler kasanın yanında levye, tornavida, çekiç, sırt çantası, el feneri, bijon anahtarı ve şapka olduğu görmesi üzerine şüphelileri yakalamak için iş yerinde detaylı bir arama yaptı.


Hırsızlar tekstil malzemelerinin arasında polisi atlatmaya çalıştı


Ekipler tarafından yapılan aramalarda tekstil malzemelerinin içine saklanan 3 şüpheli yakalandı. Polislerin yakalama çalışması sırasında şüpheliler kaçmak için çalıştı. Polise direnen şüphelileri ekipler tarafından kelepçelenerek ekip aracına bindirildi.


Moldovyalı hırsızlar suçüstü yakalandı


Tekstil malzemelerin arasına saklanan hırsızlar, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen hırsızların Moldovyalı oldukları tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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