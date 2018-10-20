(Özel) Fatih'te otoparkta bulunan konteyner alev alev yandı

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Fatih Vatan Caddesi üzerindeki bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre sokak arasında faaliyet gösteren bir otoparkın kargo dağıtımının yapıldığı mal kabul bölümü konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bir anda konteynerin her tarafını sardı. Yangını gören otopark görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine Fatih İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip sevk edildi.

Alev alev yandı

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, konteynere dört bir yandan müdahale etmeye başladı. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının yapıldığı konteyner ise kullanılamaz hale geldi.

Dumandan gözü gözü görmediği olayda, vatandaşlar panik yaşadı. Alev alev yanan konteyner ve yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.