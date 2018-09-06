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06 Eylül 2018 09:14

(Özel) Fatih’te polisten yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına operasyon

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

(Özel) Fatih’te polisten yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına operasyon

06 Eylül 2018 09:14

Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, ilçede yabancı uyruklu şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alarak araştırmalara başlayan Fatih polisi dün gece harekete geçti. Saat 00.30 sıralarında belirlenen adrese gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen yabancı uyruklu şahısların kaçmaması için çevrede önlem alarak eve operasyon düzenledi.



Polis ‘Bina yöneticisiyiz’ diyerek kapıyı açtırdı


Operasyonda bina sakinlerini rahatsız etmek istemeyen polis, şüphelilerin bulunduğu evin kapısını çalarak ‘Bina yöneticisiyim’ diyerek kapıyı açtırdı. Kapının açılması üzerine ekipler içeriye girerek yabancı uyruklu Ravşan Hudayberdiyv ile eşi olduğunu söylediği Recoppova Dilber Kaytkulvna’yı gözaltına aldı. Yabancı uyruklu 2 şahsı gözaltına alan polis, evde yapılan aramalarda 1 adet Sig Sauer marka silah, 130 gram afyon sakızı, yaklaşık 1 kilogram eroin, naylon poşet içeresinde 33 gram metanfetamin ile 3 adet hassas terazi ele geçirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.




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