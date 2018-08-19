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19 Ağustos 2018 08:40

(ÖZEL) Felç geçiren oyuncu ve tiyatro sanatçısı Hikmet Karagöz Taksim Meydanı’nda görüntülendi

6 ay önce felç geçiren oyuncu ve tiyatro sanatçısı Hikmet Karagöz, Taksim Meydanı’nda görüntülendi.

(ÖZEL) Felç geçiren oyuncu ve tiyatro sanatçısı Hikmet Karagöz Taksim Meydanı’nda görüntülendi

19 Ağustos 2018 08:40

Felç geçirdiğini sanat dünyasından kimseye söylemediğini belirten usta oyuncu, bayramdan sonra fizik tedaviye başlayacağını söyledi.


6 ay önce sol kolu ve sol bacağından felç geçiren oyuncu ve tiyatro sanatçısı Hikmet Karagöz, Taksim Meydanı’nda görüntülendi. Felç geçiren Karagöz, yürümekte zaman zaman zorluk çekiyor. Taksim Meydanı’dan Cihangir Mahallesi’ndeki evine gitmeye çalışan Hikmet Karagöz, İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonuna kısa bir açıklama yaptı.



Felç geçirdiğini sanat camiasından saklamış


Ünlü oyuncu 6 aydır yaşadığı sıkıntılara rağmen, felç geçirdiğini sanat camiasından sakladığı ve fizik tedaviye başlayacağını kimseye söylemediği öğrenildi. Yaptığı kısa konuşmada Karagöz, “5-6 ay önce felç geçirdim. Oyunlara çağırıyorlar, gidip oynayıp geliyorum. Bir kızım var o ilgileniyor benimle. Sanat camiasından kimsenin haberi yok. Söylemedim kimseye. Bayramdan sonra fizik tedaviye başlayacağım” dedi.




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