(ÖZEL) Filistinli hırsız 2 gün sonra hırsızlık yaptığı kuyumcunun önünde yakalandı

Filistinli hırsız 2 gün sonra hırsızlık yaptığı kuyumcunun önünden geçtiği sırada iş yeri çalışanı tarafından yakalanırken, hırsızlık ana güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 16 Ekim günü Beyoğlu Taksim Meydanında bulunan bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Filistin uyruklu Hamas A. (16) isimli şüpheli Taksim Meydanında bulunan kuyumcuya müşteri gibi gelerek bileklik almak istediğini söyledi. Kuyumcuda müşteri varken, diğer çalışan ise Filistin uyruklu gençle ilgilenmeye başladı. Hırsız bir süre bilekliklere bakarak bazılarını gösterip tartılmasını istedi. Tam bu sırada Filistinli genç, çalışanların dalgınlığından faydalanıp 2 tane bilekliği el çabukluğuyla alarak cebine koydu. Bileklikleri çalan hırsız daha sonra hiçbir şey almadan iş yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.

2 gün sonra hırsızlık yaptığı yerde yakalandı

Kuyumcudaki yoğunluğun bitmesiyle birlikte ürünleri inceleyen çalışanlar, bilekliklerin eksik olduğunu fark etti. Hemen güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, görüntülerde hırsızı bilekliklerini çaldığını tespit etti. Olaydan 2 gün sonra çalışan, iş yeri önünden geçen Filistinli hırsızı tanıyarak yakasından tutup içeriye aldı.

Filistinli hırsız tutuklandı

Çalınan bilekliği hırsızın kolunda gören kuyumcu çalışanları durumu polise bildirdi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekipler, kuyumcuya gelerek güvenlik kamerasını inceledikten sonra hırsız Hamas A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan Filistinli hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Kuyumcudan bileklik çalan hırsız kamerada

Taksim Meydanında kuyumcudan bileklik çaldıktan 2 gün sonra aynı yerde yakalanan Filistin uyruklu şüphelinin hırsızlık anı kameraya yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, Filistin uyruklu hırsızın müşteri gibi geldiği, bilekliklere baktığı ve sonrasında bileklikleri çalarak çıkıp gittiği görülüyor.