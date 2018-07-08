(ÖZEL) Fren yerine gaza bastı, apartman boşluğuna uçtu

Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan ikiz kardeşler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Gelincik Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Zeynep ve Sultan Özatmaca isimli ikiz kardeşler yeni aldıkları otomatik vitesli otomobille bir süre dolaştıktan sonra ikamet ettikleri sokağa geldi. Otomatik vitesli aracı sokak üzerindeki boş alana park edecekleri sırada araç sürücüsü gaz ile fren pedalını karıştırınca 34 FK 4067 plakalı araç sokak üzerinde bulunan apartmanın korkuluklarını aşarak apartman boşluğuna uçtu. Araç içerisinde kalan Özatmaca kardeşlerin apartman boşluğuna düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine durumu bildirdi.

Facianın eşiğinden dönülen kazada ikiz kardeşler yaralandı

Otomobil içerisinde dakikalarca kurtarılmayı bekleyen ikiz kardeşler önce vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ardından olay yerine gelen ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Apartmanın boşluğunda asılı kalan aracı kurtarmak için olay yerine çekici çağrıldı. Kaza sonrası apartman önünde bulunan doğalgaz kutusunu sıyırmış olması olası bir faciayı önledi. Olası bir olumsuzluğu engellemek için sokak üzerine güvenlik şeridi çekildi. Çekici yardımıyla askıda kalan otomatik vitesli araç yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kaldırıldı. Vatandaşların şaşkınlıklarını gizleyemediği kazada ölen ya da yaralanan olmazken, hastaneye kontrol amacıyla kaldırılan ikiz kardeşlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Apartmanın korkuluklarından aşağıya düştüler"

Olayın görgü tanığı Fatma Kara, "Balkondan bakıyordum, arabayı park ediyordu. Bir anda ne yaptıysa artık bilmiyorum büyük bir ses çıktı atladı indi aşağıya. Apartmanın korkuluklarından aşağıya düştüler. Ambulans geldi alıp götürdü” şeklinde konuştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.