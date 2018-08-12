(Özel) FSM Köprüsü girişinde 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Can pazarının yaşandığı kazada 4 kişi yaralanırken, vatandaşlar uzun süre kazanın şokunu atlatamadı. Kaza nedeniyle otoyolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolunda araçlar seyir ettikleri esnada köprünün üzerinde trafiğin durması üzerine bir otomobil aniden frene bastı. Otomobilin durduğunu fark eden minibüs sürücüsü de frene basınca 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu başlarını direksiyona ve araçlarının çeşitli yerlerine vuran 4 vatandaş yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Can pazarı yaşandı

Öte yandan, kazaya karışan araçlardaki çok sayıda vatandaş bir süre kazanın şokunu atlatamadı. Sağlık ekipleri olay yerine varmadan önce ise adeta can pazarı yaşandı. Kazada yaralananlardan biri yerde baygın halde uzun süre yattı. Vatandaşlar yüzüne su vurarak onu ayıltmaya çalıştı. Başka bir yaralı vatandaş ise yerde yatar şekilde sağlık ekiplerini bekledi. Küçük bir çocuk ise başını araca vurması nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle otoyolunda meydana gelen trafik Seyrantepe mevkiine kadar uzadı. Trafik polislerinin ve ekiplerinin yoğun çalışması sonucu araçlar olay yerinden kaldırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise yolda kumlama çalışması yaptı.

“Ben durdum, geriden gelenler duramadı”

Kazada ilk frene basan otomobilin sürücüsü Barbaros Şutanrıkulu, “Trafik durdu, ben de durdum. Arkamdaki sürücü de durdu. Geriden gelenler ise duramadı. 4 araç birbirine girdi, 4 yaralı var. Yaralılardan birisi ağırdı. Trafik var diye durdum” dedi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.