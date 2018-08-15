Çarptıktan sonra kaçarak kayıplara karışan sürücünün yakalandığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şişli Fulya Hakkı Yeten Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 13.55 sıralarında özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Ahıska Türkü Naz Ömer’e (33) yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosiklet çarpmıştı. Çarpma sonrası takla attıktan sonra başını yere vuran kadının kafatası kırılmıştı. Motosiklet sürücüsü ise vatandaşların gözü önünde arkasına bile bakmadan kaçmıştı. Sağlık ekipleri tarafından sedyeyle hastaneye götürülen kadın, başından ameliyata olduktan sonra müşahede altına alındı. Tedavisi tamamlanan talihsiz kadın bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

“Yardım etmek yerine çekip gitti”

Hastane çıkışında o anları anlatan Naz Ömer, “Ben kendime yeni geldiğim için olayları yeni bağdaştırıyorum. Çalıştığım hastaneden iş yerinden çıktım ve eve doğru gidiyordum. Yolu geçmek için harekete geçtim ama tek taraflı olarak bekledim. Yol sakinleştikten sonra kaldırıma varmak üzereyken hızla gelen bir motosiklet arkamdan bana çarptı. Çok fazla bir şey hatırlamıyorum. Bu tür olaylarda her birimiz durur ve yardım ederiz. Orada bir sürü kişi hiç tanımayan insanlar bile el uzattılar ve yardımda bulundular. Bunu yapan kişinin öncelikle kendisinin yardım etmesi gerekirken, oradan gidiyor” ifadelerini kullandı.

“Bugün serbest kalan bu kişi yarın başkasına da bunu yapar, çarpar gider”

Ömer, “Bana çarpan sürücü yakalanmış, ifadesi alınmış ve serbest bırakılmış. Ancak ben bunu kabul etmiyorum, bugün serbest kalan bu kişi yarın başkasına da bunu yapar, çarpar gider. Ben belki ucuz kurtuldum ama bu kişinin bunun yapması ölüme teşebbüstür. Daha da kötü sonuçlanabilirdi, felç kalabilirdim, beyin kanaması geçirebilirdim. Ben sadece kafamda büyük yarıkla, dikişlerle ve kan kaybıyla atlattım. Günlerdir baş ağrısı yaşıyorum ve baş dönmem geçmiyor. Şükürler olsun ki yaşıyorum” şeklinde konuştu.

“Vicdansızca ve insanlık dışı bir şey, bunu kabul edemiyorum”

Naz Ömer, “Kayıtlardan izlediğim kadarıyla bana bakmadan soğukkanlılıkla kaçtığını görüyorum. Vicdansızca ve insanlık dışı bir şey, bunu kabul edemiyorum. Kendisiyle görüşmedim, talep etmeme rağmen kişiyi benden saklıyorlar. Motosikletin sahibi geldi, özür dileyerek şikayetçi olmamam dışında bir şey yapmadı. Farklı bir yaklaşım beklerdi kendisinden, ailesi ya da kendisi gelsin özür dilesin. Yakından uzaktan ilgilenmediler bile, bir an önce yakalanmasını istiyorum. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum, yakalanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum” diye konuştu.

Öte yandan motosikletin sahibinin Onur Akkaya olduğu, kaza esnasında sürücüsünün ise Berent Runa (20) olduğu öğrenildi. Naz Ömer’in arkadaşının motosiklet sahibi Akkaya ile yaptığı telefon görüşmesinde ise sürücü Runa’ın serbest kaldıktan sonra Tekirdağ’a ailesinin yanına gittiği bilgisine ulaşıldı.