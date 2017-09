Sınıf arkadaşları okulun başladığı bugün üniformalarını giyerek, sahilde ailesinin yanında onu bekledi. Acılı ailesi de onun okul kıyafetlerini ve kitaplarını masaya dizdi. Çocuğunun okul kıyafetine sarılarak gözyaşı döken anne ile fotoğrafına sarılan babası yürekleri sızlattı.

Beşiktaş Arnavutköy Akıntıburnu’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü’nde arkadaşlarıyla birlikte denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım’ı arama çalışmaları 65 gündür sürüyor. Furkan’ın ailesi kaybolduğu yerde Beşiktaş Belediyesi tarafından kurulan çadırda yatıp kalkıyor. Acılı babası Memduh Yıldırım ve eşi Kezban Yıldırım, çocuklarını bir yandan beklerken, diğer yandan da okul kıyafetlerini ve kitaplarını çadırın önündeki masaya dizdi. Baba Yıldırım’ın oğlunun fotoğrafına sarılıp, anne Yıldırım’ın da okul kıyafetine sarılıp gözyaşı dökmesi yürekleri sızlattı.

Sınıf arkadaşları kaybolduğu yerde okul kıyafetleriyle onu bekledi

Arama çalışmaları Marmara Denizi’nde sürdüğü Furkan Yıldırım’ın okuduğu Esenler Oruç Reis Anadolu İmam-Hatip Lisesi’ndeki sınıf arkadaşları da, okul kıyafetlerini giyerek ailesinin yanına geldi. Eğer denizde kaybolmasaydı bugün 12’nci sınıfa başlayarak üniversite sınavlarına girecek olan Furkan’ın oturduğu sıra bugün boş kaldı. Sahile Furkan’ın ailesinin yanına gelerek birlikte bekleyen arkadaşları, onu anlatırken sözleri boğazlarında düğümlendi.

“Onun sırası bugün boş kalacak”

Furkan sınıf arkadaşı Kadir Can Yağcı başını eğerek, “65 gün oldu, halen Furkan’dan bir haber yok. Aramaların hızlandırılmasını istiyoruz. Arkadaşımızdan hala bir haber yok. Aramalar biraz daha hızlanırsa hepimiz için iyi olacak. Furkan kendi halinde bir çocuktu, sessiz, kimseye karışmazdı. Derslerinde de başarılıydı sadece dersle ilgilenirdi” dedi. Furkan’ı arama çalışmalarının hızlandırılmasını isteyen arkadaşı Mehmet Bakaç da, “Furkan ile hem aynı sınıftayız hem de aynı yaştayız. Bir an önce arama ve kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve onun bulunmasını istiyoruz. Okulların açılmasından ziyade anne ve babası burada harap oldu. Kolay değil, Allah yardımcıları olsun bir an önce bulunsun istiyoruz. Onun sırası bugün boş kalacak. İnşallah resmini sıraya koyacağız” ifadelerini kullandı. Furkan’ın arkadaşı Yusuf Akkaya ise, “Bugün 65 gün oldu ama hiçbir haber yok. İnşallah bizimle bu sene devam edecek” şeklinde konuştuğu esnada sözleri boğazına düğümlendi.

“Çocuğum lise 4’e gidecekti ama halen haber yok”

Acılı baba Memduh Yıldırım da, “Çadırda onu bekliyoruz. O kadar arama yapılmasına karşın hiçbir şey bulunamaması bizleri daha çok üzüyor, kahroluyoruz. Bugün okullar açıldı, çocuğum lise 4’e gidecekti ama halen haber yok. Ne zamana kadar bekleyeceğiz, bilmiyorum. Umutlar sanki azaldı, aramaların yavaşladığını hissediyoruz. Aramaların sıklaşmasını ve çocuğumun bulunmasını istiyoruz. Bugün burada Furkan’ımın okul arkadaşları, sınıf arkadaşları geldiler. Okula gideceği için burada toplanalım, Furkan’ı bir analım istedik” dedi.

“Her gün ‘anne ben okula gidiyorum’ derdi”

Acılı Anne Kezban Yıldırım ise, “65 gün oldu, halen ondan haber yok. Gece ve gündüz bekliyoruz. Okul kıyafetlerini akşamdan hazırladım. Her yıl olduğu gibi bugün de hazırladım. Her sene onu okula gönderiyordum. Bu yılda öyle hazırladım, oğlumu bekliyorum. Şu an arama yok bende bekliyorum. Zor durumdayız. Yarın kalkıp okula gidecekti. Her gün ‘anne ben okula gidiyorum’ derdi. Bende onu duayla gönderirdim. Bizim için çok zor, 65 gündür biz yaşamıyoruz. Arkadaşları da buraya bize desteğe geldi, belki onların gelmesiyle bulunur” diye konuştu.

Acılı ailenin sahilde bekleyişi sürerken, Furkan’ın yarın 18 yaşına gireceği öğrenildi.