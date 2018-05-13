(ÖZEL) Galatasaray adasının son hali havadan görüntülendi

Adada bulunan havuzun rengi ise kirlilikten yeşil hale gelmesi görüntülere yansıdı.

Galatasaray Adası’nda "İBB zabıta ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri”, imara aykırı yapıları yıkmıştı. Metruk şekilde kalan adanın son durumu ise havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Adanın havuzunun rengi kirlilikten yeşile dönerken, duvarların ve birçok kısmının yıkık olduğu görüldü. Galatasaray Spor Kulübü bayrağı le Türk Bayrağının dalgalandığı ve spor kulübünün lagosu sağlam bir şekilde duruyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 26 Mayıs’ta yeniden aday olduğu genel kurul öncesinde projelerini açıklamış. 3 ayda 11 milyon TL faaliyet karına ulaştıklarını söyleyen Cengiz, “Galatasaray Adası’nı satmayız, sattırmayız” demişti.