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30 Ağustos 2018 09:15

(ÖZEL) Gaziosmanpaşa’da AVM’de satırlı saldırgan dehşeti

Gaziosmanpaşa’da bulunan ünlü bir alışveriş merkezinde satırlı saldırgan dehşeti yaşandı.

(ÖZEL) Gaziosmanpaşa’da AVM’de satırlı saldırgan dehşeti

30 Ağustos 2018 09:15

İki kişinin yaralanmasına sebep olan satırlı saldırgan kısa sürede yakalanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Gaziosmanpaşa’da bulunan ünlü bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz günlerde gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir restoranda oturan bir kişiyle dışarıdan gelen bir başka kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine restoranda sonradan gelen şahıs yanında bulundurduğu satırı çıkarıp rastgele sallamaya ve tartıştığı kişiyi kovalamaya başladı. Bu kovalamaca sırasında satırın çevredeki vatandaşlara isabet etmesi sonucunda iki kişi yaralandı. Saldırganın alışveriş merkezine satırla nasıl girdiği ve güvenlik noktalarını nasıl geçtiği konusunda çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



Saldırgan kısa süre içerisinde yakalandı


Vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Başka suçlardan da aranmasının olduğu öğrenilen şüpheli kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.



Satırla kovalamaca güvenlik kamerasında


Saldırganın restoranda oturan kişinin yanına gelerek tartışmaya başladığı ve bu tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kavganın büyümesi üzerine saldırgan yanında getirdiği satırı çıkararak tartıştığı kişiyi kovalamaya başlıyor. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.




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