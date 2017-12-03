Evin kirasını dahi ödeyemeyen ve zor günler geçiren ailenin, hayatta kalma savaşı görenlerin yüreklerini burktu.

Zeytinburnu’nda gecekondu içerisinde yaşam mücadelesi veren Varlı ailesi maddi imkansızlıklardan dolayı güçlükle yaşama tutunuyor. Eşini kanserden kaybeden Gülşen Varlı (45) kendi gibi 2 çocuğunun da cam kemik hastası olmasından dolayı zor günler geçiriyor. Hastalığından dolayı çalışamayan Gülşen Varlı’ya da bir başkasının bakması gerekiyor.

Talihsiz kadının kocası Kadir Varlı (53) Zeytinburnu ilçesinde bir önceki dönemde belediye başkanının yakın korumalığını yapıyordu. Kanser hastası olan Kadir Varlı, genetik bir hastalık olan cam kemik hastalığına eşinin ve çocuklarının yakalanması sonucu işinden ayrıldı. Cilt Kanseri olan baba işinden ayrıldıktan kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

“Oğlum ilaçlarını alamazsa yatağa mahkum olacak”

Baba Kadir Varlı yaşamını yitirince eşi ve çocukları çalışamadıkları için muhtaç duruma düştü. Anne Gülşen Varlı 2 çocuğunun birisinden özürlü maaşı almasına rağmen ardı arkası kesilmeyen sıkıntılar bu seferde ev kirası, fatura ve ilaç ödemeleri olarak geri döndü. 2 aydır ev kirası ve faturaları ödeyemeyen anne Gülşen Varlı’yı düşündüren başka bir konu da oğlu Muhammed Varlı’nın (14) 3 ayda bir hastaneden temin etmesi gereken ilaçları alamıyor olması. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatri Endokrinoloji Büyüme ve Gelişme bölümünde tedavi gören Muhammed’in ilaçlarını alamazsa yatağa mahkum olacağı, okuluna devam edemeyeceği öğrenildi. Acılı aile yetkililerin yardım eli uzatmasını bekliyor.

"Eşim hayatını kaybettikten sonra bize kimse yardımcı olmadı"

Çocuğunun ilaçlarını 3 aydır alamadığını söyleyen Anne Gülşen Varlı, “Benim oğlum cam çocuk hastası, ben de cam hastasıyım. Eşimi kanser hastalığından dolayı kaybettikten sonra çocuğumun Çapa’da tedaviye götüremedim. 3 aydan beri alması gereken ilacını alamadık maddi yetersizlikten dolayı. İlacını da almazsa yatalak hasta olacak, ondan dolayı o ilacı kullanmak zorunda. Günden güne ilacı alamadığı için de durumu ağırlaşıyor. Benim eşim daha önce belediye başkanının korumalığını yapıyordu, çocuklarımın durumu ağırlaşınca korumalığı bırakmak zorunda kaldı. Hayatını kaybettikten sonra da bize kimse yardımcı olmadı” dedi.

“Cumhurbaşkanı bizim sesimizi duysun”

Cumhurbaşkanı ve bakanlıkların yardımını beklediği aktaran Varlı, “Evimizin hali ortada durumumuz maalesef yok. 2 aydan beri kirayı da veremedim elektrik ve su faturalarını ödeyemiyorum. Çatı aktığı için telle bağladım yardım bekliyoruz yetkililerden. Dama kedi bile çıksa başıma yıkılacak diye korkuyorum. Kömür yardımı yapıldı ama sobayı yakamıyorum kaç kere ev tutuştu, itfaiye geldi döndürdü. Çatı sağlam da değil çok müşkül durumdayım Cumhurbaşkanına, bakanlıklara sesleniyorum Allah rızası için bana bir yardım eli uzatın” şeklinde konuştu.