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08 Ağustos 2018 09:04

(Özel) Genç avukat, kurban satış alanında satıcılık yapıyor

Esenyurt’taki Kurbanlık Hayvan Satış Alanı’nda ailesi ile birlikte hayvan satışı yapan stajyer Avukat Erdal Eren Rençber, görenlerin dikkatini çekiyor.

(Özel) Genç avukat, kurban satış alanında satıcılık yapıyor

08 Ağustos 2018 09:04

Rençber, "Burada olmak, burada çalışmak bana gurur veriyor" dedi.


Esenyurt Belediyesi tarafından Selahaddin Eyyubi Mahallesi yakınlarında kurulan kurbanlık hayvan satış alanına getirilen binlerce büyük ve küçükbaş hayvanlar, alıcılarını bekliyor. Alanda alışveriş yapacakların her türlü konforu yine belediyenin hizmetlileri tarafından sağlanıyor. Ailesi ve akrabaları ile birlikte hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar arasında bulunan stajyer avukat görenlerin dikkatini çekiyor. Stajyer avukat Erdal Eren Rençber, yaklaşık 15 yıldır her kurban satışında ailesine yardımcı oluyor. Yaptığı bu işten memnuniyetini dile getiren Rençber, pazar alanındaki kişilerin de sevdiği bir insan.


Rençber, yıllardır kurbanlık hayvan çadırlarında tanındığını ifade ederek, “Buradaki veteriner ağabeylerimle buradaki belediye de görevli ağabeylerimizle yıllardır ağabey kardeş ilişkisi oldu aramızda. Herkes burada beni tanır. Bu gurur duyduğum bir şey aslında. Avukatlık kimliğim ayrıdır benim. Buradan çıktığımda cübbemi giydiğimde ayrı bir kişilik olurum. Adliyede avukat bey derler burada da da avukat bey diyor çoğu kişi bana ama burada avukat dediklerinde utanıyorum çünkü bu insanları önceden tanıdığımdan bana garip geliyor. Bu durum da beni utandırıyor. Burada olmak, burada çalışmak bana gurur veriyor diyebilirim” dedi.


Rençber, Esenyurt Belediyesi’ne de satış alanındaki hizmetlerden dolayı teşekkür ettiğini duyurdu.




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