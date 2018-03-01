Şüpheli kadının market çalışanın kasa başından gitmesini beklemesi ve ardından gülerek marketten ayrılması güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Eyüp’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri kılığında markete giren bir kadın bir süre marketin içerisinde dolaştıktan sonra kasanın olduğu tarafa yöneldi. Market görevlisinin kasanın başından gitmesini gözlemek için kasa etrafındaki raflara geçen şüpheli kadın, burada çalışanların durumlarını izlemeye devam etti. Ardından market görevlisinin kasanın başında ayrıldığını görünce kasanın olduğu alana giderek kasanın yanında bulunan çikolatalardan bir paketi el çabukluğuyla alarak cebine attı. Etrafı izleyemeye devam eden şüpheli kasa görevlisinin geldiğini görünce yeniden rafların olduğu tarafa geçti. Tekrardan rafların olduğu reyona geldiği sırada cep telefonuyla oynayan kadın daha sonra marketin çıkışına yürümeye başladı. Tam bu sırada telefonla konuşuyormuş gibi yapan kadın şüpheli marketten çıkacağı sırada rahat tavırlarla sergilemesi ve gülerek çıkması güvenlik kameralarına yansıdı.

Gülerek marketten çıkan kadın şüpheli kameralara yakalandı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde market çalışanı kasanın başından ayrılarak marketin arka tarafına gidiyor. Market içerisinde dolaşan şüpheli kadın önce rafların önünde dolaşıyor ardından kasanın olduğu alana yöneliyor. Kasanın başında kimsenin olmadığını gören kadın zanlı kasanın yanına gelip çikolatayı tek hamlede cebine koyuyor ve market görevlisinin geldiğini görünce tekrar rafların önüne geçtiği görülüyor. Bir süre daha rafların önünden ürünleri inceliyormuş gibi bakınan kadın şüpheli telefonla konuşuyormuş gibi yaparak marketten çıkacağı sırada gülerek ve rahat tavırlarla olay yerinden ayrıldığı görülüyor.