(Özel) Genç kız otomobil çarpan köpeğin tedavisi için zamanla yarıştı

Köpeği yaralı halde bulan genç kız taksiyle acılar içinde kalan köpeği Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yetiştirerek büyük bir insanlık dersi verdi.

Sokakta yürüyen Berfin Aybakan isimli genç kız bir yavru köpeğe otomobilin çarptığını fark etti. Hemen köpeğin yardımına koşan genç kız köpeği ilk önce yakındaki bir veterinere götürdü. Veteriner ise genç kıza hayvanın tedavisinin Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde daha kapsamlı yapılacağını söyledi. Bacağı kırılan köpeği tekrar kucaklayan genç kız vakit kaybetmeden taksiye binerek Esenyurt Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Kucağında köpekle koşarak merkeze giren genç kıza hemen görevliler yardımcı oldu. Köpek tedavi altına alınırken, bacağında kırık olduğu tespit edildi. Hayvanın köpeği sürerken, genç kız, "Olayın nasıl olduğunu görmedim. Köpeğin sesine doğru koştum. Otomobil çarpmış. Köpeği orada bırakmışlar. Oradaki çocuklar köpeği gölge bir yere bırakmışlar. İnliyordu köpek. Kucağıma aldığımda hiç tepki göstermedi. Ağrısı vardı. Özel bir veterinere götürdüm. Veteriner Esenyurt Belediyesi’nin merkezinde tedavinin daha iyi yapılacağını söyledi" dedi. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ise "Genç kızımızı tebrik ediyorum. Can her yerde can. Biz hayvan hastanesi anlamında çok başarılıyız. Arabanın çarptığı bir hayvan. Köpeğin durumu iyiymiş. O anlamda seviniyorum. Hayvanları çok seviyoruz. Onlar Allah’ın dilsiz kulları. Vatandaşlarımız lütfen bize haber versinler. Görevlilerimize buradan tekrar seslenmek istiyorum. Gerekirse makam arabamı alıp gitsinler.Ama bir tane hayvan sokakta zor durumda kalmasın" dedi.