(Özel) Geri manevra yapan öğrenci servisi yayayı feci şekilde ezdi

Esenyurt'ta öğrenci dolu servis aracı geri manevra yaptığı esnada 58 yaşındaki Cahit Turan'ı altına alarak ölümüne neden oldu. Okul servisinin yayayı feci şekilde ezdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah Esenyurt Güzelyurt'ta meydana geldi. İçinde öğrencilerin olduğu bir servis aracı öğrenci aldıktan sonra geri manevra yaptı. Bu sırada yolda yürüyen 58 yaşındaki Cahit Turan, iddiaya göre geri geri gelen servis aracının sesini fark etmedi. Çıkmaz sokak nedeniyle geri manevra yapan okul servisi Turan'ı aracının altına aldı. Bir süre aracın altında kalan Turan'ın yardımına ilk önce çevredeki vatandaşlar yetişti. Ağır yaralı adamı aracın altından çıkarmaya çalışan vatandaşlar bir yandan da sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ağır yaralanan Turan'ı yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve devriye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek servis şoförünü karakola götürdü. Hastaneye kaldırılan Turan ise hayatını kaybetti.

Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, öğrenci dolu servis aracının geri manevra yaptığı ve yolda yürüyen Turan'a çarparak altına aldığı görülüyor. Görüntülerin devamında, ağır yaralı Turan'a vatandaşların müdahalesiyle birlikte öğrencilerin okul servisinden koşarak çıkmaları yer alıyor.