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26 Mayıs 2018 10:03

(Özel) Gezi parkında çocuklarını dilendirerek içki içen Suriyeliler gözaltına alındı

Taksim’de çocukları ile birlikte dilendikten sonra Gezi Parkı’nda alkol kullanan Suriyeli 4 dilenci gözaltına alındı.

(Özel) Gezi parkında çocuklarını dilendirerek içki içen Suriyeliler gözaltına alındı

26 Mayıs 2018 10:03

Babalarının gözaltına alındığı sırada Taksim Meydanı’nda dilenen 2 çocuk da polis ekipleri tarafından yakalanarak, koruma altına alındı.


Olay, geçtiğimiz gün saat 13.30 sıralarında Taksim Gezi Parkı’nda meydana geldi. Park içerisinde alkol kullandıktan sonra Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde dilendiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Yakalandıkları sırada da içki içtikleri görülen 4 kişi, alkol keyfi yaparken 2 çocuğu ise dilenmeye gönderdiği iddia edildi. Polisin Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptığı 4 şahıs, ekipler tarafından sorgulanmak üzere ilçe karakoluna götürüldü. Bu esnada Taksim Meydanı’nda çocukları gören polis ekipleri, çocukları da yakalayarak koruma altına aldı.




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