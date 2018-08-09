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09 Ağustos 2018 09:04

(Özel) Gezi Parkı’nda faciaya ramak kala

Gezi Parkı’nda gövdesi kırılan ağacın bir kısmı, büyük bir gürültüyle devrildi.

(Özel) Gezi Parkı’nda faciaya ramak kala

09 Ağustos 2018 09:04

Ağacın bulunduğu alanda daha önceden alınan önlemler, olası bir faciayı önledi.


Olay, Gezi Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gezi Parkı içerisinde bulunan bir ağacın gövdesinde bilinmeyen bir nedenle kırılmalar meydana geldi. Bir süre sonra ağacın kırılan kısımları büyük bir gürültüyle yere düştü. Ağacın devrilmesiyle ekipler çevrede önlem aldı. Ağacın kırılan kısımları belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Öte yandan, Gezi Parkı içerisinde daha önceden alınan önlemler nedeniyle kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.




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