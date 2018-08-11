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11 Ağustos 2018 09:08

(Özel) Gittikleri hastanede kedi sahiplendiler

Sultanbeyli’de gittikleri hastanenin arka tarafında bir kedinin sıkıştığını fark eden çift, itfaiye ekiplerince kurtarılan yavru kediyi sahiplendi.

(Özel) Gittikleri hastanede kedi sahiplendiler

11 Ağustos 2018 09:08


Olay, Sultanbeyli Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Balmumu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile hastaneye giden Mehmet Ali Oktan, dönüş yolundayken sokakta kedi miyavlama sesi duydu. Kedinin hastanenin arkasında kompozit köşe profillerinin içinde sıkıştığını fark eden çift, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve hastanenin teknik servisinin çalışmasıyla yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.


Ekipler tarafından kurtarılan yavru kediyi Oktan çifti sahiplendi.


Mehmet Ali Oktan, “Eşimizle hastanede kan verdik, yoldan geçiyorduk, miyavlama sesi duyduk. Sesin geldiği yere telefon kamerası ışığı ile baktık, kedi içerideydik. İtfaiye aradık, 5 dakika içinde geldiler, yavru kediyi çıkarttılar. Çok da tatlı, biz de sahiplenmek istedik. Besleyip büyüteceğiz inşallah” dedi.




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