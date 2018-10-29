(Özel) Gökdelenler kırmızı beyaza büründü

Maslak'ta bulunan bina ve gökdelenler asılan Türk Bayraklarıyla kırmızıya bürünmüş hali havadan görüntülendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanan Cumhuriyet Bayramı renkli görüntülere sahne oluyor. İstanbul genelinde bir çok gökdelen, plaza ve evler Türk Bayrakları ile süsleniyor. Maslakta bulunun bina ve gökdelenlere asılan Türk Bayrakları havadan çekilen görüntüsüyle kendine hayran bıraktı. Kırmızı beyaza bürünen gökdelenlerin oluşturduğu manzara vatandaşların büyük beğenisini topladı.