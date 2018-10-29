İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Gökdelenler kırmızı beyaza büründü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul genelinde birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı.

Maslak'ta bulunan bina ve gökdelenler asılan Türk Bayraklarıyla kırmızıya bürünmüş hali havadan görüntülendi.


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanan Cumhuriyet Bayramı renkli görüntülere sahne oluyor. İstanbul genelinde bir çok gökdelen, plaza ve evler Türk Bayrakları ile süsleniyor. Maslakta bulunun bina ve gökdelenlere asılan Türk Bayrakları havadan çekilen görüntüsüyle kendine hayran bıraktı. Kırmızı beyaza bürünen gökdelenlerin oluşturduğu manzara vatandaşların büyük beğenisini topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.