(Özel) Görme engelli çift çocuklarını görmeden büyütüyor

Avcılar'da yaşayan görme engelli Yeliz ve Tekin Temiz çifti, 1 yaşındaki kızları Ebrar Tuğba'yı görmeden büyütüyor. Kızı için evinden parka giden yolları ezberleyen anne Temiz, kimi zaman ağaca, direklere çarptığını belirterek, “Dışarıda engel olan o kadar çok şey var ki onun canı yandığı an benim ömrümden ömür gidiyor. Görmemek hiçbir şey ifade etmiyor, dünyanın en güzel kızı benim kızım” dedi.

Avcılar'da yaşayan görme engelli Yeliz ve Tekin Temiz çifti 1 yaşındaki kızları Ebrar Tuğba'yı görmeden büyütüyor. Doğuştan görme engelli olan 24 yaşındaki anne Yeliz Temiz yalnızca yüzde 5 oranında görürken, küçükken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yüzde 30 görme oranına sahip olan 34 yaşındaki eşi ile birlikte engellerine rağmen minik çocuklarını sevgi içinde büyütüyor. Masmavi gözleri, sarı saçları olan minik Ebrar'ı göremese de sevgisiyle onu hissettiğini söyleyen Yeliz Temiz, Braille alfabesiyle yazılan hikayeleri de kızı için okudu. Görme engelli anne, azmiyle kızı için evinden parka giden yolları da ezberledi. Kızı ağladığında ya da evde sıkıldığında onu gezdirmek isteyen anne Temiz, engeline meydan okuyarak minik Ebrar'ı tek başına parka götürüyor ardından yeniden evine dönüyor.

Görme engelli anne, kızı için parka giden yolları ezberledi

Görme engelli anne, kızını parka götürürken zaman zaman ağaca, direklere ya da kaldırıma takılsa da kızı için engeline takılıp kalmadığını belirtti. Evinin temizliğinde zorlanan ailenin imdadına ise Avcılar Belediyesi ekipleri yetişti. Ekipler, 2 ayda bir eve gelerek saat 10.00 ve 15.00 arasında engelli çiftin evinin her köşesini temizleyip minik Ebrar'ı da yıkıyor. Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli de göremediği yavrusunu büyük bir özveriyle büyüten anneyi evinde ziyaret ederek çiftin ve minik Ebrar'ın her daim yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

“Canı yandığı an benim ömrümden ömür gidiyor”

Görmese de kendisi için Ebrar'ın dünyanın en güzel çocuğu olduğunu söyleyen görme engelli anne Yeliz Temiz, “Tırnak bakımını gerçekleştiremiyorum. İlk doğduğu zamanlarda banyo yaptıramıyordum, zamanla banyo problemini aşmama rağmen tırnak bakımını hala aşamadım. Canını acıtmaktan gerçekten çok korkuyorum çünkü onun canı yandığı an benim ömrümden ömür gidiyor. Kendi yuvamız çatımız altında gayet mutluyuz. Ama dışarıdaki engeller bizi gerçekten çok yoruyor” diye konuştu.

“Çocuğumu görmemem sevgimi göstermeme asla engel değil”

Kendi engelini yok saydığını ancak kızıyla dışarıya çıktığını birçok engelle karşı karşıya kaldığını belirten anne Temiz, “Kendi engelimizi unutup, kabullenip hayatı yaşamaya çalışıyoruz ama dışarıda engel olan o kadar çok şey var ki. Görmemek hiçbir şey ifade etmiyor çünkü kendi kızım aklımda nasıl hayal edersem hep öyle, hiç yaşlanmıyor, büyümüyor. Her bayanda olan takıntılar kızım için bende oluşmuyor. Dünyanın en güzel kızı benim kızım, çocuğumu görmemem sevgimi göstermeme asla engel değil. Sevgi kalpten kalbe uzanan bir bağdır” dedi.

“Ben de aile kadar mutluyum”

Görme engelli bir ailenin çocuk büyütmesine ekipleriyle katkı sunan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Ben de aile kadar mutluyum çünkü Ebrar Tuğba anne ve babasının görme engelli olması sebebiyle bizim arkadaşlarımızın banyo yaptırmak için geldiği ailelerden birisiydi. Çok güzel bir bebek olduğunu da anlattıkları için ben hem de hekim olarak yakından görmek istedim. Çocuk olduğu için evin de steril olması gerekiyor, arkadaşlarımız geliyor, evi temizliyorlar. Çok bilinçli bir anne” diye konuştu.