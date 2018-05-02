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02 Mayıs 2018 09:25

(ÖZEL) Görme engelli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Pendik’te uyuşturucu sattığı belirlenen yüzde 80 görme engelli bir şahıs ve arkadaşı üzerilerindeki extacy tabir edilen uyuşturucu maddeyle yakalandı.

(ÖZEL) Görme engelli uyuşturucu satıcısı yakalandı

02 Mayıs 2018 09:25

Polisin kıskıvrak yakaladığı torbacılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi


Pendik Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede torbacılık yaptığı öne sürülen kişilerle ilgili gelen ihbarı değerlendirerek çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri Fevzi Çakmak Mahallesi Şevket Sabancı Mesleki Lisesinin çevresinde yüzde 80 görme engelli olan Serhan İ. ve Mevlüt G. isimli kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Şüphelileri takip eden ekipler, görme engelli Serhan İ. ve Mevlüt G. suçüstü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.



Görme engelli torbacıdan extacy çıktı


Pendik Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanan görme engelli torbacının üzerinde bir miktar para ile birlikte extacy diye tabir edilen uyuşturucu madde çıktı. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan görme engelli şahıs, sağlık raporunun ardından emniyete götürüldü. Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



“Polisler doğru diyorsa doğrudur ama araştırmaları gerekiyor”


Adliyeye götürülmek için emniyetten çıkarıldığı sırada polis memurunun yardımıyla yürüyebilen görme engelli Serhan İ. suçunu inkar etti. Basın mensubunun soruları üzerine Serhan İ., “Polisler devlet doğru diyorsa doğrudur belki ama önce araştırmaları gerekiyor. Uyuşturucu satan adamın üzerinde 25 TL ve sigara çıkar mı? Benim üzerimden hap çıkmadı. Devlet duysun isyanım var ben yüzde 100 görme engelliyim yüzde 60 raporum var” dedi.



Görme engelli torbacı tutuklandı


Pendik’te torbacılık yaparken yakalanan görme engelli Serhan İ. ve Mevlüt G. emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Görme engelli Serhan İ. ‘uyuşturucu ticareti yapmak suçundan’, Mevlüt G. ise ‘uyuşturucu madde ticaretine aracılık yapmak’ suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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