(Özel) Görme engelli yaşlı adam huzur evindeki balkondan düşerek hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde bulunan bir huzur evinde kalan görme engelli bir yaşlı adam, 2. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün sabaha karşı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir huzur evinde yaşandı. İddiaya göre huzurevi sakini görme engelli Metin Sümer (79), bir süredir huzur evinde kalıyordu. Henüz bilinmeyen bir nedenle sabaha karşı odasından dışarı çıkan Sümer, bina içerisinde 2. kattaki balkondan aşağıya düştü.

Ağır yaralanan Sümer'in sesini duyan görevliler vakit kaybetmeden sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Morga kaldırılan yaşlı adamın yakınlarına da haber verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.