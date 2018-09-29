(Özel) Günbatımında göğe yükselen dolunay havadan görüntülendi

Büyükçekmece'de gün batımı, göğe yükselen dolunay ile eşsiz görüntülere sahne oldu. Havadan çekilen görüntülerde kızıla bürünen gökyüzünde beliren dolunayın görüntüsü kendine hayran bıraktı.

Gökyüzünün kızıllığı içinden yükselen dolunay havadan çekilen görüntüsü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Büyükçekmece'de gün batımında kızıla bürünen gökyüzüne yükselen dolunay eşsiz görüntülere sahne oldu. Dolunayın havadan çekilen görüntüsünde binaların üstüne büyük bir şekilde belli olması izleyenleri adeta mest etti.