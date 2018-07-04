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04 Temmuz 2018 09:27

(Özel) Güngören’de silahlı maganda eski kız arkadaşının iş yerine kurşun yağdırdı

Güngören’de eski kız arkadaşıyla tartışan silahlı maganda, caddede terör estirdi.

(Özel) Güngören’de silahlı maganda eski kız arkadaşının iş yerine kurşun yağdırdı

04 Temmuz 2018 09:27

Kız arkadaşının çalıştığı iş yerini kurşunlayan zanlı, kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, adliyeye sevk edilene şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesi’ndeki bir caddede meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Özalp bir süre önce eski kız arkadaşından ayrıldı. Ayrılmalarının ardından genç kızı rahatsız etmeyi sürdüren Özalp, önceki gün yine cep telefonundan sevgilisini aradı. İkilinin telefonda tartışmasının ardından sinirlenen Özalp, genç kızın çalıştığı iş yerine gitti.


İş yerine kurşun yağmuruna tuttu


Burada tabancasını çıkartan maganda, peş peşe ateşleyerek iş yerine kurşun yağdırdı. Caddede adeta terör estiren maganda, 5-6 el ateş ettikten sonra bir otomobile binerek kayıplara karıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Korku dolu o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Operasyonla kıskıvrak yakalandı


Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, zanlının eşgalini belirleyerek kimliğini tespit etti. Kaçtığı aracın plakasını da tespit eden polis, zanlıyı yaptıkları operasyonla kıskıvrak yakaladı.


Tutuklanarak cezaevine gönderildi


Emniyete götürülerek sorgulanan şahıs, olayı itiraf ederek olayda kullandığı tabancayı ise Haliç’e attığını söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. Öte yandan zanlının daha önceden emniyette adam yaralama, gasp, yağma, hırsızlık, uyuşturucu kullanma ve bulundurma olaylarından sabıka kaydı olduğu belirlendi.




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