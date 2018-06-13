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13 Haziran 2018 17:20

(Özel haber) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki bayram hareketliliği havadan görüntülendi

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasına sayılı gün kala memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar otogarlara koştu.

(Özel haber) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki bayram hareketliliği havadan görüntülendi

13 Haziran 2018 17:20

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda oluşan bayram hareketliliği de havadan görüntülendi.


Ramazan Bayramı tatilinin başlamasına sayılı gün kala vatandaşlar memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için otogarlara koştu. Çok sayıda vatandaşın seyahat etmek için otobüsleri tercih etmesiyle Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda da bayram hareketliliği başladı. Ramazan Bayramı’nın otogarda oluşturduğu yoğunluk ise havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde otogar içerisindeki çok sayıda otobüs dikkat çekti.




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