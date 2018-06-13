15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda oluşan bayram hareketliliği de havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasına sayılı gün kala vatandaşlar memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için otogarlara koştu. Çok sayıda vatandaşın seyahat etmek için otobüsleri tercih etmesiyle Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda da bayram hareketliliği başladı. Ramazan Bayramı’nın otogarda oluşturduğu yoğunluk ise havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde otogar içerisindeki çok sayıda otobüs dikkat çekti.