(Özel Haber) 15 Temmuz Kahramanları 1 yıl sonra aynı yerde

Darbecilerden ele geçirilen tankı kullanan kamyon şoförü Mehmet Köse de o gün yaşadıklarını anlattı.

Türkiye’nin dört bir yanında hain darbe girişimine karşı vatandaşların sokaklara döküldüğü gece Atatürk Havalimanı’nda ilerlemek isteyen tankın altına yatan Metin Doğan, 15 Temmuz’un simge isimlerinden hale geldi. FETÖ’nün darbe girişimi haberini alır almaz havalimanına koşan Doğan, canını hiçe sayarak o gece tankın havalimanında ilerlemesine izin vermedi. Doğan, 15 Temmuz’un yıl dönümünde darbecilerin ele geçirmeye çalıştıkları önemli hedeflerden biri olan Atatürk Havalimanı’na geldi ve o gece yaşananları kalkışmadan 1 yıl sonra aynı yerde anlattı. 1 yılın ardından tankların önüne yattığı yerde özgürce dolaşabildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Doğan, darbe girişimlerine karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı’na koşan Metin Doğan’ın tankın paletlerinin altına yattığı anın fotoğrafı tüm dünyada birçok insana ulaşmıştı. Doğan, havalimanında o gece kendisini fotoğraflayan İhlas Haber Ajansı Foto Muhabiri İsmail Coşkun’la da 1 yıl sonra ilk kez burada bir araya geldi. Coşkun’a “Kahramanım” diye hitap eden Doğan, birçok kişinin kaçtığı bir zamanda Coşkun’un askerlerin arasındayken o fotoğrafı çekerek büyük cesaret gösterdiğini belirtti. Coşkun, 1 yılın ardından aynı yerde tanklara meydan okuyan Doğan’ı yeniden fotoğraflarken ikili birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

“Namaz kılan biriyim ama bugüne kadar şehit olayım diye dua etmedim”

Tankın altına yatarak insanların darbe girişimini engelleme noktasında dikkatlerini çekebileceğini düşündüğünü belirten Metin Doğan, “Canlı yayında görmüş olduğum paletlerin altında birinin ezilmiş olduğunu insanlar izlerse hemen o şoktan çıkıp durumun vahametini anlayıp hızlı bir şekilde sokaklara dökülürler diye düşündüm. Namaz kılan biriyim ama bugüne kadar Allah’ım şehit olayım diye dua etmedim sadece buradaki ölümüm bir işe yarayacaktı. O tankın üzerine çıkmayı da bilirdim tankın altına yatma nedenin ezildiğimi insanlar görsünler ve hızlı bir şekilde sokaklara dökülsün diyeydi. Kendi kişisel aracım yoktu, taksiler dolu geçiyordu, boşları durmuyordu. Havalimanına gelmek için koşarak yoluma devam ediyordum o sırada bir tane motosiklet köşeyi dönüyordu. Elimi değdirerek durdurdum motosikleti benim son şansımdı başka şansım yoktu. Bu güne kadar kimseyi gasp etmedim ama o sırada bir tokat atıp motosikletini almak da istedim. Vazgeçtim çocuğun gözlerine bakarak Allah rızası için beni Havalimanına götürür müsün dedim oda bir saniye bile düşünmeden atla abi dedi” dedi.

“Ben buraya ölmeye geldim para benim işime yaramaz dedim”

15 Temmuz gecesi havalimanına giderken öleceğini düşündüğü için bütün parasını kendini götüren gence vermek istediğini ifade eden Doğan, “Buraya geldiğimde durmasını istedim, öleceğim için para vermek istedim. Çocuğa, sen tedirgin olmayasın diye demedim ama ben buraya ölmeye geldim dedim, büyük ihtimal de öleceğim dedim, artık para benim işime yaramaz dedim. Onlarla karşılaştığım zaman ne diyeceğimi hiç düşünmemiştim. O sırada spontane ağzımdan çıkmaya başladı. Tüm gücümle de bağırıyordum ben Türk askeriyim siz kimin askerisiniz diye o şekilde geldim tankı durdurdum. O ruh hali anlatılamaz ben 40 yaşına kadar o kadar bağırmamıştım, 1 saniye sonra sizi Yaradan ile buluşacaksınız” diye konuştu.

“O gün artık her şeyin bittiğini düşünüyordum”

Darbe gecesi her şeyin son bulduğunu düşündüğü için 1 yıl sonra havalimanında olmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu dile getiren Doğan, “Allah bana bu dünyadaki en büyük ödülü verdi, vicdanlı insanların sevgilisi yaptı beni. En önemlisi herkesin birbirini önemsemesi gerekir. Birbirleriyle dost olmasalar da düşman olmamayı öğrenmeliler. Karşı tarafı ötekileştirmek yerine birlikte aynı hedefe doğru yürüyüp başarılı olabileceği gerçeğini kafalarına yerleştirdikten sonra bir de Cumhurbaşkanımızın milli seferberlik çağrısından feyz alarak herkes üzerine düşeni yaptığı zaman güçlü Türkiye’nin doğduğu gün olacak. Rüya gibi o gün artık her şeyin bittiğini düşünüyordum böyle Allah’ımızın bize verdiği bir şans” şeklinde konuştu.

“O da benim kahramanım, herkes kaçmışken o kaçmadı”

1 sene önce tankın altına yattığı halini fotoğraflayarak kendisini milyonlarca insanın tanımasını sağlayan foto muhabiriyle tanışan Metin Doğan, “Bu normal bir fotoğraf değil yani otomobilinde rahat otururken çekmiş olduğu bir şey değil. Hemen hemen benim aldığım riskin kendisi de o kadar bir risk alarak öyle tanka yakın bir mesafede yatarak çekmiş olduğu bir resim. O da benim kahramanım cesaretinden dolayı da çok kutluyorum. Herkes kaçmışken o kaçmadı ve o fotoğrafı çekmiş” dedi.

“Fotoğrafladıktan sonra çok önemli bir fotoğraf çektiğimin bilincindeydim”

1 sene önce 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı’nda Metin Doğan’ın tankın önüne yattığı önemli kareyi çekerek insanlara ulaşmasını sağlayan İhlas Haber Ajansı Foto Muhabiri İsmail Coşkun, “Bağırarak gelen bir adam gördüm. Tahmin etmiyordum altına gireceğini önce tanka karşı koymaya başladı ardından tankın paletlerinin altına yattı. Öyle fotoğraf çektim ekrana baktıktan sonra istediğimi fotoğrafı aldığımı gördüm. O an tabi ki istiyorsunuz onu oradan almak zaten bir süre sonra ikna ettiler. Kendisi de kalktı kalkmasa fotoğrafın çok daha farklı bir hikayesi olacaktı. Fotoğrafladıktan sonra çok önemli bir fotoğraf çektiğimin bilincindeydim. Hemen makineden kartımı çıkartıp sakladım yolda başına herhangi bir şey gelmesin diye. İlk hedefim o fotoğrafı bir an önce servis etmemdi çünkü henüz daha halk bile sokağa dökülmemişti. O günden sonra Metin Bey’i ilk defa görüyorum. Bir an o geceye gittim ve yine hatırladım” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’da 5 dakikada tank kullanmayı öğrenen Mehmet Köse o anları anlattı

Darbecilerden ele geçirilen tankı kullanarak 15 Temmuz’un sembollerinden birisi olan kamyon şoförü Mehmet Köse darbe girişiminde bir yıl sonra o günü anlattı. E-5 Göztepe güzergahında vatandaşların ele geçirdiği tankın önce vinçle kaldırılmaya çalışıldığını söyleyen Köse, bunun işe yaramadığını görünce tankın içine girdiğini ifade etti. Tankın içine girince kullanmaya karara verdiğini belirten Köse, 5 dakikada tankı çalıştırarak götürdüğünü anlattı.

E-5 Kadıköy Uzunçayır mevkiinde darbe girişiminde bulunan askerlerin bıraktığı tankı kullanarak tarihe geçen Mehmet Köse, “ 15 Temmuz gecesi hain saldırı yapıldığı gecede biz göreve çağrıldık, göreve gittik. Büyükşehir belediyesinde yol bakım ve onarım müdürlüğümde çalışıyorum. E-5 Göztepe güzergahında vatandaşlarımızın ele geçirdiği tank vardı. Büyükşehir belediyesi oraya vinç gönderdi. Biz de oraya gittik. Vincin tankı kaldıramayacağını hesap ettik. Ne yapalım diye çözüm üretmeye çalıştık. Tankın içine girdik. Kullanmaya karar verdik. Anahtarları komiserde istedik. 5 dakika da tankı aldık götürdük. Hasanpaşa İETT garajına teslim ettik. Vatanımız, milletimiz için görevimizi yapmış olduk” dedi.

O gecenin atmosferinin farklı olduğunu belirten Köse: “Vatanı için, milleti için şehit olan kardeşlerimiz var, gazilerimiz var Allah hepsinden razı olsun. O gün tankları sürmemek alnımıza kara bir leke olurdu. Cenabı Mevlam yardım etti, sürdük. Heyecanlı mıydı, heyecanlıydı” şeklinde konuştu.