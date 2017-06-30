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30 Haziran 2017 12:22

(Özel Haber) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde mastik asfalt dökülmesi havadan görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde asfalt dökme çalışmaları başladı.

(Özel Haber) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde mastik asfalt dökülmesi havadan görüntülendi

30 Haziran 2017 12:22

Köprüye mastik asfalt dökme işlemi başlarken, asfalt çalışması havadan görüntülendi.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde başlayan çalışmalar hızla devam ediyor. Asfalt, yalıtım ve genleşme derzleri olmak üzere üstyapısı yenilenecek ve 31 Ağustos’a kadar sürecek çalışmalarda bugün asfalt döküm işlemi başladı. Mastik asfalt dökümü ise havadan görüntülendi. Görüntülerde sıcak havaya rağmen işçiler asfalt dökümünü hızla devam ettiği görülüyor. Köprünün rengarenk görüntüsü de kameralara takıldı. Öte yandan


Mastik Asfalt yoğun trafik ve ağır iklim koşulları için uygun olduğu öğrenildi. Ayrıca mastik asfaltın köprü çeliklerini pastan korumak amaçlı izolasyon malzemesi olarak da serildiği belirtildi. Mastik asfaltın ince bir katman olarak serilmesine rağmen sıcaktan etkilenmediği ve kolay kolay lastik izi oluşmadığı da öğrenildi.




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