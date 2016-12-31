Çanakkale ve Kıbrıs savaşlarında dedeleri gazi olan, istiklal madalyası sahibi Abdullah Gümüş’ün torunu Saffet Gümüş ve Cemalettin Kaymak, giydikleri asker kıyafeti ve elinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında nöbet tutmaya başladı.

Çanakkale ve Kıbrıs savaşlarında dedeleri gazi olan Tokatlı iki arkadaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminde en çok şehit verilen yerlerden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde nöbet tutmaya başladı. Çanakkale Savaşı’nda gazi olan ve istiklal madalyası sahibi Abdullah Gümüş’ün torunu Saffet Gümüş, Kıbrıs Savaşı’nda dedesi gazi olan arkadaşı Cemalettin Kaymak ile birlikte Şehitler Köprüsü’ne geldi. Üzerlerinde asker kıyafeti, ellerinde Türk bayrağıyla köprünün Anadolu yakasına gelen 2 vatansever, burada bayrağı açarak nöbete başladı. Yoldan geçen sürücülere dönük bir şekilde nöbet tutan 2 arkadaş, 2016’da yaşanan terör olaylarına tepki gösterdi.



“15 Temmuz şehitlerimizin anısına köprüde nöbet tutmaya karar verdik”

Nöbeti, dedesinin istiklal madalyasını tutarak devam ettiren Saffet Gümüş, “Dedem Çanakkale Savaşını anlatırken, sürekli duygulanıp ağlardı. Bizde 15’lilerin torunları olarak Çanakkale ruhuyla buradayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk milletine yapmış olduğu, ‘seferberlik’ çağrısı çok önemlidir. Biz de o seferberlikten sonra Şehitler Tepesi’nde sürekli olarak nöbet tuttuk. Bugün ki nöbetimizi de 15 Temmuz şehitlerinin anısına arkadaşımla burada tutmaya karar verdik. 2016 yılı Türkiye’ye kara bir yıl oldu. 2017 yılının Türkiye’si daha iyi olacak, Türkiye’ye saldıran tüm o güçler, bölmek isteyen emperyalistler bunu başaramayacaklar, Türkiye bir olacak” dedi.



“2017 yılında çok şehit verdik, 2017’de bunların olmamasını umut ediyoruz”

Dedesi Kıbrıs gazisi olan Cemalettin Kaymak ise “Beşiktaş’taki patlamadan sonra Cumhurbaşkanımız Şehitler Tepesi’ni boş bırakmayın demişti. O zamandan beri nöbetteyiz, bugün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde burada şehit olan şehitlerimizin anısına, 2 saat boyunca Saffet Gümüş ile birlikte şehitlerimizin anısına nöbet tutacağız. 2016 yılını gerçekten çok şehit vererek, kötü bitirdik. Üzüldük ve zaten biz millet olarak hiç sevinmedik. 2017 yılında inşallah bunların olmamasını umut ediyoruz. Herkesin yeni yılı hayırlı ve mübarek olsun” diye konuştu.

Öte yandan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakası çıkışında 2 saat boyunca nöbet tutacak olan 2 vatanseveri gören vatandaşlar da onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.