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04 Aralık 2017 10:00

(Özel Haber) 3. Havalimanı inşaatının yıllar içinde değişimi uzaydan görüntülendi

Tüm bölümleri ile hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul 3.

(Özel Haber) 3. Havalimanı inşaatının yıllar içinde değişimi uzaydan görüntülendi

04 Aralık 2017 10:00

Havalimanı’nın 76.5 milyon metrekarelik alan üzerinde inşaat çalışmaları yıllar içindeki değişimi uzaydan çekilen fotoğraflar ile gözler önüne serildi.


Türkiye’nin en önemli projelerinden olan İstanbul’un 3. Havalimanının inşaat çalışmalarının ilerleme süreci uzaydan çekilen görüntülerde kaydedildi. İnşaatın başlangıcından bugüne kadar çekilen görüntüler değişimi net bir şekilde ortaya koydu. İnşaatın başlangıcı ve geldiği son nokta, çekilen görüntülerde rahatlıkla görülüyor. İnşaatın uydudan son çekilen fotoğraflarında ise ana terminal binasının siluetinin tamamen ortaya çıktığı ve bazı kısımlarının çatı montaj işlemlerinin tamamlandığı görüldü. Bütün uçakların rahatlıklar inip kalkmasına uygun olarak tasarlanan 3,5- 4 Kilometre olan pistlerin yapıldığı alanın yıllar içinde değişimi uydudan çekilen fotoğraflar ile belli oldu.




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