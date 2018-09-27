(Özel haber) Adil Gevrek: “Türkiye EURO 2024'ü fazlasıyla hak ediyordu”

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Türkiye'nin EURO 2024'ü fazlasıyla hak ettiğini dile getirdi.

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, EURO 2024'ün Almanya'da düzenlenmesi ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası üzücü bir haber aldıklarını belirterek, “Euro 2024 ile alakalı üzüntümü belirtmek istiyorum. Bugün toplantıdan önce de Euro 2024'ün Türkiye'ye verilmesini bekliyorduk. Burada şunu söylemek istiyorum. Türkiye bunu fazlasıyla hak ediyordu. Bu kadar modern statların yapılması ve bu kadar güvencenin verilmesinden sonra bize verilmemesi bizi çok derinden üzdü. Bu konunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Alacağımıza çok inanıyorduk" şeklinde konuştu.