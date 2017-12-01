Bir grup kitesurf tutkunu Yeşilköy sahilde surf yaparak eğlendi.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren Lodos etkisini göstermeye başladı. Lodos’u fırsat bilen Kitesurf tutkunları da Yeşilköy Sahil de buluştu. Dalgaların arasında Kitesurf yapan sporcular çevredeki vatandaşlar tarafından da meraklı gözlerle izlendi. Kitesurf sporcusu Ozan Köseoğlu günler öncesinden hava raporlarını takip ettiklerini belirterek “Lodos estiği zaman burada Kitesurf yapıyoruz. Günler öncesinden hava raporlarını takip ediyoruz ve lodos’u gördüğümüz zaman hemen sahile geliyoruz. Bireysel olarak bu sporu yapıyoruz” dedi. Bir diğer sporcu ise spor yapmak için bahaneleri bırakmak gerektiğini belirterek “Bahaneleri bırakmak lazım İstanbul’da spor yapmak için. Burada kar yağarken de bunu yapıyoruz. Pahalı bir spor değil hatta en ucuz deniz ve yelken sporlarından biridir” diye konuştu.