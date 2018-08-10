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10 Ağustos 2018 14:27

(Özel haber) Alpaslan Aydın: "Altyapıya çok önem veriyoruz"

Bu yıl ilk kez Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı’nın Menajeri Alpaslan Aydın, bu yıl 12 ilde altyapı seçmeleri düzenlediklerini ifade ederek, altyapıya çok önem verdiklerini söyledi.

(Özel haber) Alpaslan Aydın:

10 Ağustos 2018 14:27


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Eskişehir Basket’in ligden çekilme kararıyla Türkiye Basketbol Ligi’nden bu yıl Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne çıkarılan Bahçeşehir Koleji’nde Takım Menajeri Alpaslan Aydın İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Aydın, eğitim başarısıyla dünya markası olma yolunda ilerlediklerini söyleyerek, “Bildiğiniz üzere eğitim başarısıyla dünya markası olma yolunda ilerleyen ailemiz başarılarını Bahçeşehir Okulları Spor Derneği çatısı altında 2017 Haziran ayında kurulan ve Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden profesyonel basketbol takımıyla sürdürmeye başladı. Basketbol camiasına yeni bir ekol getiren takımımız ilk yılda federasyon kupası şampiyonu oldu ve play-off finallerine kalarak ikinci başarıya imza attı” şeklinde konuştu.



“Taraftarımızla birlikte sporda da güçlü bir aile olduğumuzu göstermek istiyoruz”


İlk senelerinde elde ettikleri başarıların karşılıksız kalmadığını söyleyen Aydın, “Eskişehir Basket’in Süper Lig’den çekilmesiyle lige yükselme şansını elde ettik. Süper Lig’de Türkiye’nin en büyük spor kulüpleriyle birlikte ismimizin spor camiasında başarıyla anılacak olmasının gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte sizlerin çok daha fazla desteğine ihtiyacımız var. Ne kadar güçlü bir aile olduğumuzu sporda da göstermek için iç ve dış sahada tüm maçlarımızda yanımızda olmanızı ve Türk basketboluna da gerekli katkıyı sağlamanızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Altyapıya çok önem veriyoruz”


Bahçeşehir Koleji olarak altyapıya çok önem verdiklerini ifade eden Aydın, bu sezon altyapı seçmeleri yaptıklarını belirterek, “Buradaki en büyük hedeflerimizden birisi Türk basketboluna bunları sağlarken başarı. Başarı bir şeyi kazanmakla olmuyor. Altyapıya çok önem veriyoruz. Altyapıda 12 ilde seçmeler yaptık. 6 ilde altyapı merkezi kurduk. Bunlara gerekli desteği sağladık. Bunların sürekli olması gerekiyor. Bizim en büyük başarımız altyapıdan olacak. Süper Lig’de de inşallah takımımız Türk basketboluna gerekli hizmeti verir ve başarılı bir sezon geçiririz” diye konuştu.




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