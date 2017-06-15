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15 Haziran 2017 21:40

(Özel Haber) Arda Turan umreden döndü

Milli takım kadrosundan çıkarılmasından kısa süre sonra umreye giden Barcelonalı futbolcu Arda Turan, İstanbul’a döndü.

(Özel Haber) Arda Turan umreden döndü

15 Haziran 2017 21:40


A Milli Futbol Takımı’nın Makedonya ile Üsküp’te oynadığı hazırlık maçı sonrası takım uçağında Milliyet Gazetesi spor yazarı Bilal Meşe’ye fiziksel ve sözlü olarak müdahalede bulunan Arda Turan, kadro dışı bırakılmasının ardından geçtiğimiz hafta kardeşi Okan Turan’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 kişiden oluşan arkadaş gurubuyla umreye gitmişti. Kutsal topraklarda umre vazifesini yerine getiren Arda turan İstanbul’a döndü.



Soruları yanıtsız bıraktı


Türk Hava Yolları’nın Cidde’den gelen tarifeli uçağıyla akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’na inen Barcelonalı futbolcu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak havalimanından ayrıldı. Umreden dönen Arda Turan’ın beraberinde çok sayıda zemzem suyu ve hurma getirdiği görüldü.




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