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10 Temmuz 2017 09:38

(Özel Haber Aşırı yüklü kamyon trafikte tehlike saçtı

İstanbul Basın Ekspres karayolunda kamyonu aşırı yükleyen vatandaş trafiği tehlikeye sokarken o anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

(Özel Haber Aşırı yüklü kamyon trafikte tehlike saçtı

10 Temmuz 2017 09:38


Kamyonun kasasına geri dönüşümde kullanılan plastik malzemeleri yükleyen kamyon sürücüsü görenlere bu kadarına da pes dedirtti. Kamyon kasasında metrelerce yükselen plastik malzemeler sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Yolda bulunan üst geçit ve trafik yön levhalarını teğet geçen kamyon faciaya davetiye çıkarırken yaşanan anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Basın Ekspres karayolunda çekilen görüntülerde, kamyonun akan trafikte metrelerce yükselen yüküyle birlikte hızla seyir aldığı görülüyor.




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