(Özel Haber Aşırı yüklü kamyon trafikte tehlike saçtı

Kamyonun kasasına geri dönüşümde kullanılan plastik malzemeleri yükleyen kamyon sürücüsü görenlere bu kadarına da pes dedirtti. Kamyon kasasında metrelerce yükselen plastik malzemeler sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Yolda bulunan üst geçit ve trafik yön levhalarını teğet geçen kamyon faciaya davetiye çıkarırken yaşanan anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Basın Ekspres karayolunda çekilen görüntülerde, kamyonun akan trafikte metrelerce yükselen yüküyle birlikte hızla seyir aldığı görülüyor.