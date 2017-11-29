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29 Kasım 2017 10:04

(Özel Haber) Avcılar E-5’teki silahla yaralama olayı şüphelileri adliyeye sevk edildi

Avcılar E-5’te dün sabah yaşanan silahla yaralama olayında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Özel Haber) Avcılar E-5’teki silahla yaralama olayı şüphelileri adliyeye sevk edildi

29 Kasım 2017 10:04


Olay, dün sabah saatlerinde E-5 Avcılar mevkiinde yaşanmıştı. İddiaya göre, kardeşleriyle evli eniştesi Mustafa A.’nın (40) arabasının önünü kesip yaralayan Ufuk Güven T. ve diğer şüpheliler olay yerinden kaçmıştı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şahıslar, bugün sabah emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Olayda yaralanan Mustafa A.’nın ise dolandırıcılık başta olmak üzere birçok suçtan kaydının bulunduğu ve 2011 yılında düzenlenen "boş mezar operasyonu" kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.




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