Olay, dün sabah saatlerinde E-5 Avcılar mevkiinde yaşanmıştı. İddiaya göre, kardeşleriyle evli eniştesi Mustafa A.’nın (40) arabasının önünü kesip yaralayan Ufuk Güven T. ve diğer şüpheliler olay yerinden kaçmıştı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şahıslar, bugün sabah emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayda yaralanan Mustafa A.’nın ise dolandırıcılık başta olmak üzere birçok suçtan kaydının bulunduğu ve 2011 yılında düzenlenen "boş mezar operasyonu" kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.