(Özel haber) Aydos Kalesi’nde Tarih Öncesi Dönemin izlerine rastlandı

Restorasyonu tamamlanan kazı çalışmalarının devam ettiği tarihi kale ise havadan görüntülendi.

İstanbul’un Anadolu yakasındaki Aydos Ormanları içinde yer alan, geçmişten günümüze uzanan tarihiyle ön plana çıkan Aydos Kalesi’nde Tarih Öncesi Döneme ait önemli kalıntılara ulaşıldı. Arkeolojik kazı çalışmalarının devam ettiği tarihi kale ise havadan drone ile görüntülendi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Sultanbeyli Belediyesi ise İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde “Aydos Kalesi ve Arkeolojik Kazıları” konulu panel düzenledi. Panele İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarih Öncesi Döneme ait 2 adet el baltası

Panelde Aydos Kalesi’nin tarihi ve halen devam eden arkeolojik kazılar hakkında katılımcılara bilgi verildi. Ayrıca arkeolojik kazı çalışmaları sırasında Tarih Öncesi Döneme ait olduğu belirtilen 2 adet el baltası ve çok sayıda çakmak taşı alet geçirildiği açıklandı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan, başkanlığını yürüttüğü Aydos Kalesi’ndeki kazı çalışmalarının yaklaşık 26 bin metrekarelik kalenin 4 ila 4 bin 500 metrekarelik bir bölgesinde gerçekleştirildiği ifade etti. Kızıltan, bulguların kalenin sadece Bizanslılar tarafından kullanılmadığını daha evvel dönemlerde kale veya çevresinde bir yerleşme olduğu düşüncesini ortaya çıkardığını belirtti. Tarihi kalede arkeolojik kazı çalışmaları sürdürülürken restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Öte yandan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de tarihi kalenin ziyaretçilere açılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

“Projeyi tamamlayarak kültür turizmcilerine açmış olacağız”

Aydos Kalesi’nin önemli bir tarihe sahip olduğunu ve ziyaretçilerle buluşması için çalışmaların devam ettiğini belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Kalenin burçları ve surlarıyla ilgili restorasyon çalışmaları tamamlandı içeride kazı çalışmaları devam ediyor. Bizim burada derdimiz özellikle Bakanlığın onayladığı projeyi tamamlayarak ziyaretçilerine, kültür turizmcilerine açmış olacağız. Tabi 2009’dan bu yana uğraşırken en büyük derdimiz de kültürel bir değeri ortaya çıkarmak. Çevre düzenlemesiyle ilgili projemizi de yaptığımız zaman ziyarete açacağız. Tabi Sultanbeyli Belediyesi olarak tek başımıza yapma yetkimiz olsa tarih verebilirim. Ama kurullarımız var onlarla görüşülecek fazla uzun sürmeyecek diye ümit ediyoruz” dedi.

“Mimari kalıntılar açığa çıkarıldı, bir tanesi 3 nefli bir kilise”

Aydos Kalesi’nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarına başkanlık eden ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan ise, “Biz 2016 yılından beri kale içinde kazılarımıza devam ediyoruz. Bu 2 yıllık süreç içinde yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alanda kazılar sürdürüldü. Bu alanda bazı mimari kalıntılar açığa çıkarıldı ki bunların içinde bir tanesi 3 nefli bir kilise kalıntısı. Yaklaşık 19x14 metre boyutlarında. Yine hemen ona bitişik daha küçük 10x5 metre boyutlarında bir şapel kalıntısı var. Kalenin surlarıyla ilgili restorasyonu tamamen bitmiş durumda. Kale yaklaşık 26-27 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor” dedi.

“Tarih Öncesi Döneme tarihlendirebileceğimiz 2 adet el baltası”

Bu yıl içinde gerçekleşen kazılarda önemli bulgular elde ettiklerini dile getiren Kızıltan, “2017 yılı içinde yaptığımız kazılar sırasında kazdığımız alanda dağınık olarak farklı noktalarda Tarih Öncesi Döneme tarihlendirebileceğimiz 2 adet el baltası ve sayıca oldukça fazla çakmak taşı aletler, işlenmiş olarak ele geçti. Aydos Kalesi’nin sadece Bizanslılar tarafından kullanılmadığı bunun daha evvel erken dönemlerde de kale veya çevresinde bir yerleşme olduğu düşüncesini ya da ışığını bu buluntular bize gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Panelin sonrasında ise tarihi Aydos Kalesi’nde gerçekleştirilen arkeolojik kazılardan elde edilen buluntuların yer aldığı sergi tarih meraklılarına sunuldu.