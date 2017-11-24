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24 Kasım 2017 09:21

(Özel haber) Babasının gözleri önünde minik çocuğa araba çarptı

Beylikdüzü’de okula gitmek için evden çıkan 7 yaşındaki minik çocuğa araba çarptı.

(Özel haber) Babasının gözleri önünde minik çocuğa araba çarptı

24 Kasım 2017 09:21

Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce ileri fırlarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kameranın kaydettiği görüntülerde, yardıma koşan babanın kayıp düşmesi de görülüyor.


Kaza, dün sabah erken saatlerde Beylikdüzü’de bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Ömer İ., sabah babası tarafından okula bırakılacaktı. Bu sırada yanında bulunan diğer çocukla karşıya geçmek isteyen Ömer İ., park halindeki arabanın arkasından çıkarak yola atladı. Yolda seyreden beyaz renkli araç ise 7 yaşındaki çocuğa çarparak metrelerce ileri savurdu. Bu sırada Ömer İ.’nin hemen arkasında olan babası ise koşarak, oğlunun yanına gitti. Olay yerine ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisine devam edildiği öğrenildi.



Baba yardıma koşarken düştü


Yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameranın kaydettiği görüntülerde, minik çocuğun yanındaki arkadaşının yanından hızla yola koşması ve arabanın çarpması görülüyor. Görüntülerin devamında ise babanın çocuğunun yanına koşarken kayıp düşmesi, vatandaşların yardıma koşması ve ambulans da görülüyor.




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