Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 11:18

(Özel haber) Bağdat Caddesi’nde feci kaza

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

(Özel haber) Bağdat Caddesi’nde feci kaza

02 Aralık 2017 11:18

Kazada motosikletin üzerinde bulunan iki kişi metrelerce havaya fırladı.


Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde saat 05.30 sıralarında yolda ilerleyen araç önce motosiklete ardından da park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce ileri fırlarken, üzerinde bulunan iki kişi yola savruldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.


Bir kişinin öldüğü kaza çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde aracın çarpmasıyla motosiklet üzerindeki kişilerin metrelerce havaya fırladığı ve çevreye motosiklet parçalarının savrulduğu görülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
18
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Salı
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç