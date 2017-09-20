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20 Eylül 2017 09:31

(Özel Haber) Bağdat Caddesi’nde trafik magandaları cirit atmaya devam ediyor

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde trafik magandaları cirit atmaya devam ediyor.

(Özel Haber) Bağdat Caddesi’nde trafik magandaları cirit atmaya devam ediyor

20 Eylül 2017 09:31

Cadde üzerinde yaptığı yanlama hareketiyle ortalığı birbirine katan maganda, cep telefonuyla kaydedildi.


Kadıköy Bağdat Caddesi’nde tüm uyarılara rağmen trafik magandaları vatandaşların canlarını tehlikeye sokmaya devam ediyor. Bağdat Caddesi’nde trafiğe aldırmadan lüks aracıyla ‘drift’ yapan şahıs kameralara yansıdı. Görüntülerde trafik magandasının seyir halindeki araçların arasında drift yaparak ilerlediği görülüyor. Hareketleriyle kendisinin ve trafiktekilerin hayatını tehlikeye atan sürücü, drift yaparak ilerledikten sonra kırmızı ışıkta son anda duruyor. Maganda daha sonra Caddebostan sahiline inerek tehlikeli şovuna devam ediyor.




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