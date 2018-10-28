(Özel haber) Belediye eliyle hayvan yetiştiriciliği

Hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek için harekete geçen Pendik Belediyesi, 3 ay önce Kurtdoğmuş Mahallesi'nde küçükbaş hayvan üretim ve eğitim çiftliği kurdu. Hayvan üreticiliğini desteklemek ve vatandaşlara eğitim imkanı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında çiftlikte yaklaşık 400 küçükbaş hayvan bulunuyor. Bin hayvan kapasitesi çiftlik ise havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde iki ağılı bulunan eğitim çiftliği gözler önüne serildi. Tek seferde çoklu doğum yapabilen anarom cinsi koyunların bulunduğu çiftliğin çevresinde yemyeşil çayırlarda otlayan koyunların havadan görüntüsü ise dikkat çekti. Kısa süre sonra vatandaşlara eğitim vermeye başlaması planlanan çiftlikte sulamaya kadar birçok işlem de otomatik sistemle yürütülüyor.

Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin de çiftliği ziyaret ederek çiftlikte bulunan hayvanlarla yakından ilgilendi, koyunları besledi. Başkan Şahin, eğitim çiftliğinde vatandaşlara önce teorik eğitimlerin verileceği başarılı olanlara ise küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini devam ettirebilmek için belirli sayıda koyun hibe edileceğini açıkladı. Şahin, vatandaşların üretime başlamasının ardından verilen sayıda koyunun geri alınacağını dile getirdi.

“Sadece üretim değil para kazandıran bir sistemin oluşması lazım”

Küçükbaş hayvan üretimini teşvik etmek amacıyla kurulan çiftliğin önemli bir proje olduğunu ifade eden Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, “Biz istiyoruz ki burada bilinçli bir üretimi gerçekleştirelim. Bilinçli üretim derken de sadece üretim değil para kazandıran bir sistemin oluşması lazım. Bu da bir tarımsal istihdam projesi, içerisinde seracılık, meyve fidancılığı, arıcılık ve küçükbaş yetiştiriciliği programı var. Biz burada et yetiştiriciliği için bir model çiftlik oluşturduk. Yaklaşık 400 civarında çoğunluğu dişi olan koyunlarımız mevcut bu koyunlar içerisinde farklılıklar var. Üniversitelerimizle, uzmanlarımızla beraber bu konuda farklı gruplarla çalışmalarımızı yapıyoruz. Arzu ettiğimiz bir aile işletmecisinin bakabileceği büyüklükte optimum ağılı oluşturmak, bunun içinde en verimli ırkla hem onların Türkiye'deki tarıma, koyun yetiştiriciliğine katkıları sağlamak hem de onların ailelerinin de geçinebileceği bir iletmeye dönüşmesini teşvik etmek” dedi.

“Size 40 koyun verelim ama 2 yıl sonra bu 40 koyunumuzu isteriz”

Türkiye'nin ilk belediye damızlık koyun üretme çiftliğini kurmuş olduklarını söyleyen Başkan Şahin, “Vatandaş önce teoriği geçecek, teorik eğitimde başarılı olanlarla daha sonra oturacağız uygulama eğitimleri yapacağız. Uygulama eğitiminde istekli, becerikli, çalışkanlara bir miktar koyunu hibe edelim, başlangıç sermayesi olarak sonra bir miktar da koyun verelim. Ama bu koyunu da emanet verelim, diyelim ki yani size 40 koyun verelim ama 2 yıl sonra bu 40 koyunumuzu isteriz. Çünkü zaten 2-3 yıl içinde o çiftlik kendisi bunu sürdürebilir pozisyona gelebildiğini görüyor. Biz belediye olarak asfalt, yol bizim işimiz koyunculuk bizim işimiz mi demedik" diye konuştu.