Soyguncuların dükkanın camının balyozla kırarak yaptıkları soygun anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, Sultangazi Sultançiftliği Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir beyaz eşya mağazasında saat 03:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş çılgınlığı gününün ilk saatlerinde 4 şüpheli bir beyaz eşya mağazasına gelerek balyozla camını kırdı. Yüzleri maskeli şüpheliler mağazanın içerisine girerek 6 adet dizüstü bilgisayar 3 adet televizyon ve 1 telefon çaldı. Mağazadan çıkan üç şüpheli kapının önünde bekleyen araca binerek çaldıkları eşyalarla birlikte kayıplara karıştı. Mağazanın alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemede bulunan ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“20 bin TL civarında bir zararımız gözüküyor”

Mağaza yöneticisi Harun Manab,“20 bin TL civarında bir zararımız gözüküyor. Sayıma gireceğiz. Tedarik edeceğiz. Ne çalınmış, ne edilmiş? Hemen hemen 20 bin TL’lik bir zararımız var. Pahalı ürünlerimizden 6 tane laptopumuz var. Telefonlarımız var. Üçer tane pahalı cihazlarımızdan televizyonlarımız var. Onlardan çalınmış. Güvenlik güçleri yardımcı oluyorlar. Karakola da başvuru da bulunacağız. Şikayette bulunacağız” dedi.

“Teşhirlerimizi düzenledik. Gecesine hırsız girdiği haberini aldık”

Alışveriş çılgınlığı günü olan ‘Efsane Cuma’ için gereken işlemleri yaptıklarını ifade eden Manab, “Dün televizyon teşhirlerimizi düzenledik. Alışveriş çılgınlığı için tüm gereken işlemlerimizi yaptık. Teşhirlerimizi düzenledik. Gecesine hırsız girdiği haberini aldık. Bu durumda kaldık işte. Geldiğimizde camın kırık olduğunu gördük. Telefonlarımızı, televizyonlarımızı hep alıp götürmüşler. Öyle bir şokta bulunduk” dedi.

Soygun anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, üç şüpheli mağazanın cam kapısını balyozla kırıyor. Camı kıran şüpheliler tekmeleyerek kapıyı açıyor. Mağaza içerisine giren şüpheliler reyonlarda bulunan televizyon, bilgisayar ve telefonu çalıyor. Çaldıklarını dışarıda bekleyen araca taşıyan şüpheliler mağazaya geri dönüyor. İkinci seferde de taşıyabilecekleri kadar eşyayı çalan şüpheliler sonrasında mağazadan ayrılarak kayıplara karışıyor. Bir dakika içerisinde gerçekleşen soygunda 20 bin TL değerinde elektronik ürün çalınıyor.