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01 Temmuz 2017 10:08

(Özel Haber) Beyazıt Kulesi, hava durumunu bildiriyor

İstanbul’un önemli simgelerinden tarihi Beyazıt Kulesi’nin, 15 Temmuz Şehitler köprüsü ve Süleymaniye Camii ile havadan görüntüsü, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

(Özel Haber) Beyazıt Kulesi, hava durumunu bildiriyor

01 Temmuz 2017 10:08


Yangınları gözetlemek ve haber vermek amacıyla İstanbul’un Beyazıt Semtinde ilk olarak 1749 yılında ahşap olarak inşa edilen kule havadan görüntülendi. Kulenin gece çekilen görüntüsü 15 Temmuz Şehitler köprüsü ve Süleymaniye Cami’nin gece ışıklandırma görüntüsü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çekilen görüntülerde kulenin tepesinin mavi ışıklar ile aydınlatıldığı yani yarın havanın açık olacağı bildirildiği gözüküyor. İlk olarak ahşap olarak inşa edilen Beyazıt kulesi 1756’daki Cibali yangınında yandı. 1826’da yeniden yapılan kule yeniçeri ayaklanmasında tekrar yandı. Kule üçünçü kez Sultan II.Mahmut zamanında, 1828 yılında Senekerim Balyan’ın mimarlığı altında tekrar yapıldı. Beyazıt Yangın Kulesi, Nöbet Katı, İşaret Katı, Sancak Katı olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Yangın, Beyazıt Kulesinden gündüz sarkıtılan sepetlerle, gece ise fener yakılarak haber verilirdi.


Uzun süre geceleri farklı renklerde aydınlatılarak İstanbullulara ertesi günün hava tahminin duyurulması için kullanıldı. Kulenin mavi renkte aydınlatılması ertesi gün havanın açık olacağını, yeşil yağmuru, sarı sisi ve kırmızı karı haber veriyor. Bu uygulamaya 1995 yılında son verildi, 2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin girişimiyle tekrar başlandı. Kule iki yıl süren çalışmalar sonucunda eskiden olduğu gibi yangın gözetleme, meteoroloji ve yol durumunu bildirmek amacıyla kullanılıyor.




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