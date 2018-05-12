(Özel Haber) Beykoz Belediyesi’nden şehit ailesine anlamlı hediye

Ayrıca Arkboyu Camii’ne Şehit Onbaşı Kemal Zeren Camii adı verildi.Yeni evin bir odasını Şehit Onbaşı Kemal Zeren eşyalarıyla dolduran kardeşleri duygularını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Ekim 2017’de Van’ın Başkale ilçesi Esenyamaç kırsalında bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Onbaşı Kemal Zeren’in adı Beykoz’da ikamet ettiği mahalledeki camiye verilirken, ailesine Beykoz Belediyesi tarafından ev hediye edildi. Cuma namazının ardından Şehit Onbaşı Kemal Zeren’in evinin önünde düzenlenen törenle Arkboyu Camisine şehidin adı verilirken, ailesine hediye edilen evin anahtarı da teslim edildi.Düzenlenen törene Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve başkan yardımcıları, Beykoz Müftüsü Ali Efe, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı M. Hanefi Dilmaç ile birlikte meclis üyeleri, Şehit Onbaşı Kemal Zeren’in babası Mehmet Zeren, annesi Esme Zeren, kardeşleri, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

“Hem camiye ismini verdik, hem ailesine ev takdim ettik”

Törende duygularını dile getiren Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Eminimdir ki diğer belediyelerde yapıyorlardır ama. Kardeşimiz bizim için çok özel bir arkadaştı. Bölgede sevilen, sayılan bir kardeşimizdi. Hem camiimizin ismini ona verdik hem de ailesi için çok farklı bir bina yaparak takdim ettik. Bunun içerisindeki bir odayı Kemal Zeren’e ayırdılar. Onun eşyaları ile doldurdular. Bu çok farklı bir şey oldu. İnsanı heyecanlandıran, duygulandıran bir olay. Ailesi odayı gelip gidenlerin ziyaretine aşacaklarını düşünüyorum” dedi.

Şehidin kardeşlerim gözyaşlarını tutamadı

Beykoz Belediyesi’nin hediye ettiği evin bir odasını Şehit Onbaşı Kemal Zeren’in eşyaları ile dolduran ve yatağına Türk Bayrağı seren kardeşlerini duygun dolu anlar yaşadı. Şehidin kız kardeşi evin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederken, gözyaşlarını tutamadı.