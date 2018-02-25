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25 Şubat 2018 09:01

(Özel Haber) Beykoz’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Beykoz Riva yolunda okul servisinin çarptığı otomobilin takla atması sonucu 2 vatandaş yaralandı.

(Özel Haber) Beykoz’da otomobil takla attı: 2 yaralı

25 Şubat 2018 09:01

Ters dönen araçtaki yaralıları kurtarma çalışmaları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kaza, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Beykoz Riva yolu Havadar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kavacık Mezarlık istikametine seyir halinde olan otomobile arkasından seyreden okul servisi çarptı. Çarpma sonucu otomobil takla atarak ters döndü. Kaza sonucu otomobilin içerisinde 2 vatandaş yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın içerisinde yaralı halde bekleyen vatandaşları çıkartmak için uzun süre çaba sarf etti.



Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı


Vatandaşların yardımıyla aracın içerisinden çıkartılan yaralılar, sedyeye konularak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yaralıları kurtarma çalışmaları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.




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