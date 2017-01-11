Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 09:05

(Özel Haber) Beykoz’da taksici ölümden döndü

(Özel Haber) Beykoz’da taksici ölümden döndü

11 Ocak 2017 09:05

İstanbul Beykoz’da günlerdir devam eden kar yağışının ardından yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Koru yolunda fırtına nedeniyle kopan çam ağacı, taksinin ön camından içeriye girdi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, dün öğle saatlerinde Beykoz Koru Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da günlerdir devam eden yoğun kar yağışı az daha faciaya neden oluyordu. Koru yolunda seyir eden 34 TCN 93 plakalı taksinin ön camına, fırtına nedeniyle kopan çam ağacı girdi. Şoförün yan koltuğunda kimsenin olmaması sonucu facianın eşiğinden dönüldü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ağacın girdiği araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, elektrikli testereyle ağacı parçalara böldü. Bölünen ağaç parçaları, aracın üzerinden kaldırıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç