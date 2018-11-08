(Özel Haber) Beyoğlu'nda pencerede sıkışarak asılı kalan genç olay anını anlattı

Beyoğlu'nda ablasının evde kilitli bırakmasının ardından sınava yetişmeye çalışırken pencerede sıkışıp asılı kalan genç, olay anını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağını söyleyen üniversite öğrencisi, kendisini sınava tam zamanında yetiştirdiği için polislere teşekkür etti.

Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'nde kilitli kaldığı evde sınava yetişmek için pencereden çıkmaya çalışan ve sıkışarak asılı kalan genç, olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Üniversite öğrencisi olan ve vize sınavına gitmeye çalışan Mehmet Eker, “Sınava yetişmem gerekiyordu. Ablam kapıyı kilitlemişti. Pencereden atlayabileceğimi düşündüm ama atlayamadım” dedi. Önemli bir sınavı olduğunu belirten üniversite öğrencisi sınavının iyi geçtiğini ancak asla bir daha böyle bir şey yapmayacağını belirterek, “Polisler beni tam zamanında sınava yetiştirdi. Çok teşekkür ediyorum hepsine” şeklinde konuştu.